Belvederi, vie, parchi o l’aeroporto di Linate: corsa alle intitolazioni a Berlusconi

“Lunedì presenterò in giunta la proposta per intitolare in Regione un luogo molto significativo a Silvio Berlusconi. Un’idea ce l’ho già, ne devo parlare prima in giunta”: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa in Stazione Cadorna a Milano. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di dedicare al Cavaliere il Belvedere di Palazzo Lombardia, il piano più alto della sede della Regione: “Non lo so – ha glissato il governatore – vediamo…”. Quanto invece alla possibilità che gli sia intitolata una via di Milano, opzione già scartata dal sindaco Giuseppe Sala che vuole aspettare i 10 anni previsti dalla legge vigente, Fontana ha replicato: “Non lo so – ha concluso – sono questioni che riguardano il Comune”.

L’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini nega che Sala non possa derogare alla regola dei dieci anni. E aggiunge che in ogni caso a Berlusconi si può intitolare anche altro. “A questo punto mi faccio promotore di un’altra iniziativa – ha detto Albertini – lancio la proposta di intitolare l’attuale aeroporto di Linate proprio a Silvio Berlusconi. Questa a me sembra una bella idea, non c’è bisogno di aspettare dieci anni, è una cosa che può decidere la Sea. Passiamo da Linate aeroporto a Silvio Berlusconi”.

M5s Lombardia: Belvedere a Berlusconi? Meglio Falcone e Borsellino

“Dedicare i luoghi delle Istituzioni a Silvio Berlusconi è un’idea che non può trovarci d’accordo. Preferiremmo che la memoria di questo Paese si cementasse intorno a figure che hanno saputo attribuire al proprio ruolo di servitori dello Stato valori decisamente più alti, quali ad esempio i giudici Falcone e Borsellino”. Così in una nota il capogruppo del M5s Nicola Di Marco in merito all’ipotesi di intitolazione di uno spazio nella sede della Regione a Berlusconi, come il Belvedere di Palazzo Lombardia. “In qualsiasi altra democrazia occidentale Berlusconi avrebbe smesso da decenni di ricoprire un ruolo pubblico – aggiunge – e alle sue gesta di politico non sarebbe stato attribuito alcun tributo”. Mentre per il pentastellato “il fatto che la giunta e il Consiglio regionale si affannino a rendere omaggio alla figura di Berlusconi politico dedicandogli luoghi che appartengono all’Istituzione regionale – conclude – rende lo spessore del tentativo di ‘canonizzazione’ in atto, un processo che vuole riscrivere la storia del nostro Paese e che non può trovarci d’accordo”.

Lardirago (Pv) vuole subito il Parco Berlusconi

Il Comune di Lardirago, 1.157 residenti in provincia di Pavia, ha chiesto al Prefetto del capoluogo una deroga per intitolare subito, e non dopo 10 anni anni come previsto dalla legge, un parco a Silvio Berlusconi.