Il Prof. Franco Ascani, milanese, è stato eletto – all’unanimità – Presidente della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision dai Delegati dei 5 Continenti dei 130 Paesi affiliati alla FICTS con 10.342 iscritti – per il quadriennio 2024-2027. A Cortina d’Ampezzo nell’ambito del Convegno Internazionale “Milano Cortina 2026: l’Immagine dei Giochi Olimpici” l’Assemblea Generale Elettiva FICTS, ha eletto:

– Il nuovo Consiglio di Amministrazione

– Le 4 Commissioni Internazionali Permanenti

Gli organi direttivi hanno registrato un incremento delle quote rosa (42%) con un significativo aumento globale nella presenza di Membri provenienti da Africa, USA e Oceania. Segretario Generale: Enzo Cappiello. Il Prof. Franco Ascani, membro, da 12 anni, della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Comitato Internazionale Olimpico ha partecipato, in varie vesti, a 14 edizioni dei Giochi Olimpici, è Sociologo dello sport. Docente universitario ed esperto a livello internazionale in management e marketing sportivo, ha avviato alla pratica sportiva 3,5 milioni di giovani con i “Trofei di Milano”, città in cui risiede e che sarà sede dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.