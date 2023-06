Berlusconi: per i funerali maxi schermi in piazza Duomo. Mediaset fornisce il segnale tv internazionale

In occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si terranno in Duomo a Milano mercoledì alle 15 saranno allestiti dei maxi schermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie dell’ex premier. La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Sarà quindi consentito l’accesso nella cattedrale ai giornalisti, in modo limitato in base ai posti disponibili, ma non alla telecamere che potranno allestire una postazione all’esterno del Duomo. Intanto domani alle 11 in prefettura a Milano si svolgerà una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Renato Saccone sui funerali di Stato dell’ex premier. Da definire ancora la capienza massima che sarà prevista per la cattedrale (che senza limitazioni può contenere circa cinquemila persone).