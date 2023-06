Niente camera ardente per Berlusconi a Cologno Monzese

Non ci sarà nessuna camera ardente per Silvio Berlusconi domani negli studi televisivi di Cologno monzese. Lo rende noto l’ufficio stampa Mediaset. Poco fa è terminato un sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Milano. Non è stata una valutazione di ordine pubblico a far decidere di non allestire una camera ardente per Silvio Berlusconi, quanto piuttosto una valutazione sulle condizioni di sicurezza da parte di Mediaset,. “Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa, per motivi di sicurezza – spiega Mediaset in una nota – non saranno allestite camere ardenti all’interno degli studi televisivi Mediaset né altrove”. In un primo momento era stato annunciato che la camera ardente sarebbe stata allestita nello studio 20 di Cologno Monzese, uno dei più grandi del centro di produzione Mediaset, dal quale vengono trasmessi numerosi programmi come “L’isola dei famosi”.