Turismo, in Lombardia sarà estate da record

In Italia e in Lombardia si prospetta un’estate ‘da sorpasso’ verso nuovi traguardi turistici: se oltre 68 milioni di visitatori sceglieranno il Belpaese per le vacanze estive 2023, tra questi 7,4 milioni avranno come destinazione il territorio lombardo, dove i pernottamenti stimati ammonteranno a 22,3 milioni. È quanto emerge dalla nota previsionale “Tourism Forecast Summer 2023” dell’Istituto Demoskopika che ha monitorato i principali indicatori turistici (arrivi, presenze e spesa turistica) per regione elaborando la serie storica dei flussi dal 2000 al 2022, oltre a variazioni rispetto alla scorsa estate. I numeri sono tutti positivi. In Lombardia su 7,4 milioni di turisti previsti quest’estate si registra un incremento di arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un aumento rispetto al 2022 si prevede anche per i pernottamenti che, stando ai rilevamenti, ammonteranno a 22,3 milioni, 4% in più rispetto allo scorso anno (periodo giugno settembre).

In crescita è anche la spesa generata dai turisti, che per il periodo giugno-settembre, si calcola sarà pari a 4,5 milioni di euro, con un incremento del 7,8% rispetto allo scorso anno.

La Lombardia si colloca al sesto posto tra le 20 Regioni italiane come il territorio dove la spesa turistica è maggiormente cresciuta. “La Lombardia si avvicina all’obiettivo di superare i flussi dell’anno record del turismo, il 2019, stando alle proiezioni diffuse da Demoskopika, le cui stime, io credo saranno superate dai fatti reali, ovvero da visitatori che arriveranno nella nostra Regione ancor più numerosi, sottolinea Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia.