Uccisa dal fidanzato, i pm: “Lui ha cercato online come ucciderla”

I pm contestano ad Alessandro Impagnatiello la premeditazione per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. “Ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna Giulia Tramontano”. Ha detto in conferenza stampa la pm Alessia Menegazzo riferendosi alle indagini hanno portato al fermo di Alessandro Impagnatiello, che nella notte ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la sua compagna incinta di 7 mesi. “Si tratta di un omicidio premeditato – ha aggiunto nel corso della conferenza stampa in procura – Quando ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla”.