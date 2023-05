Due studenti universitari, un ragazzo e una ragazza di 23 anni, sono stati sorpresi a passeggiate su una gru alta 35 metri, a Milano. I due, visibilmente alterati, sono stati denunciati per ubriachezza molesta. Ad intervenire, intorno alle 2, in via Formentimi, è stata una volante della Polizia. Gli agenti li hanno visti camminare in piedi sul braccio della struttura, dopo aver scavalcato una protezione alla base per arrampicarsi, e li hanno convinti a scendere.