Parco Tittoni è arrivato alla sua dodicesima edizione che prenderà il via il 26 maggio e ci accompagnerà per tutta l’estate fino al 3 settembre. Ovviamente la cornice è quella della spendida villa Tittoni, in via Lampugnani 62 a Desio (MB). “Oltre tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali con gruppi, solisti, cover, talenti e grande qualità. Un programma ricco, che mette al centro la condivisione e il divertimento, che invitiamo tutti a seguire” le parole del Sindaco Simone Gargiulo. Per l’assessore alla Cultura Samantha Baldo: “E’ un evento che ci rende orgogliosi e che va oltre i confini della nostra città. Le modalità sono le stesse dello scorso anno, per le quali abbi amo anche ricevuto i complimenti della Prefettura per come abbiamo gestito il pacchetto ‘sicurezza’.

Il tema dell’edizione 2023 è #Bestiale, un concept che ci ricorda l’elemento che caratterizza animali mitici e creature fantastiche, ma che ci riporta anche a quel non-umano, ma in fondo molto umano, il nostro stato primordiale dove albergano le cose che contano. Come le sere d’estate a Parco Tittoni, come le lucine colorate del bosco magico in cui Unicorno, Centauro, Medusa, Grifone, Cerbero, Chimera, Minotauro, e Arpia si sentiranno a casa e ci accompagneranno in questo nuovo viaggio tra arte, cultura e divertimento. Come vuole la tradizione, anche quest’anno Parco Tittoni offre uno spazio di ristoro e relax (Fame&SetE), con ingresso sempre gratuito, e una grande area spettacoli (Eventi) di fronte alla suggestiva facciata neoclassica di Villa Tittoni. La programmazione, non ancora completa, include gli show di A67 (26 maggio), Tormento (31 maggio), Pino d’Angiò (6 giugno), Murubutu (9 giugno), Alberto Camerini (10 giugno), Gem Boy (17 giugno), Tonino Carotone (23 giugno), Elephant Brain (14 luglio), Dj Ralf (15 luglio), Skiantos (19 luglio), Flaminio Maphia (26 luglio), Giorgieness (5 agosto), Ruggero de I Timidi (26 agosto), Marlene Kuntz (29 agosto), Spleen Orchestra (30 agosto) e altre novità che saranno annunciate in seguito. Tornano anche le migliori cover band, con gli omaggi musicali a grandi artisti italiani e internazionali come Queen (4 giugno), Rino Gaetano (11 giugno), 883 (16 giugno), Fabrizio De Andrè (21 giugno), Pink Floyd – 50 anni di The Dark Side of the Moon (5 luglio), Vasco (16 luglio), Beatles vs Rolling Stones (23 agosto).

Non solo musica a Parco Tittoni: come da tradizione daremo spazio alla parola con Adrian Fartade (7 giugno), I Panpers (14 giugno), Roberto Mercadini (27 giugno), gli amici del Comedyficio di Alessio Parenti (12 luglio), Guido Catalano (29 agosto. Quest’anno sarà un piacere ospitare anche due spettacoli di sensibilizzazione sul tema della legalità: “ Libere Tutte ” in collaborazione con ANPI Desio (20 giugno), e uno spettacolo sulla figura del Generale Alberto Dalla Chiesa (18 luglio). Non mancheranno le feste a tema: Irlanda (2 giugno e 2 agosto), Anni ’90 (3 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 2 settembre), Woodstock (24 giugno); Anni ‘80 (10 giugno, 22 luglio, 18 agosto), Uk Night (30 giugno, 21 luglio), Silent Disco (27 maggio, 1 luglio, 29 luglio, 25 agosto) Speciale Karaoke show (29 giugno e 27 luglio).

Tutta la programmazione sarà disponibile e aggiornata sul sito www.parcotittoni.it