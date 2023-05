A Milano il Tribunale dei brevetti

Milano avrà una delle sedi del Tribunale unificato dei brevetti. Lo ha annunciato in un tweet il ministro degli esteri Antonio Tajani. “Il governo italiano ha concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale e l’intesa sarà formalizzata nel prossimo Comitato amministrativo” del Tub.”Un risultato importante per l’Italia”.

E’ “un traguardo importante per l’intero Paese” sottolinea il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La comunicazione di Tajani è arrivata dopo che lo stesso Tribunale aveva annunciato che a causa della Brexit dal primo giugno prossimo, in via provvisoria, le competenze assegnate inizialmente a Londra sarebbero passate in parte a Parigi e in parte a Monaco di Baviera, le altre due sedi deputate fin dall’inizio a ospitare le attività del Tribunale dei brevetti, senza quindi menzionare la possibilità di una successiva ripartizione dei compiti con il capoluogo lombardo, da anni candidato a ospitare una parte importante dell’attività di questo organismo. Il ruolo affidato a Milano è “un risultato importante per l’Italia e il capoluogo lombardo – si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri – frutto di una scelta politica degli Stati che aderiscono al Tub a seguito di un’intensa azione politica e diplomatica condotta dall’Italia”.

“La sezione milanese – sottolineano alla Farnesina – giudicherà importanti contenziosi sui brevetti unitari in settori rilevanti per il sistema imprenditoriale italiano”.

La nuova sede di Milano dovrebbe essere operativa entro un anno e i locali destinati ad ospitarla sono già stati individuati.