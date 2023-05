Cucciolo di volpe sulla Milano-Meda, salvato da un’automobilista

Nella mattina di mercoledì 17 maggio, mentre percorreva la Superstrada Milano Meda, un’automobilista ha visto un cucciolo di volpe accucciato immobile sotto il guardrail a bordo strada all’altezza di Cormano in direzione del capoluogo lombardo. Il conducente della vettura è riuscito a fermarsi con la propria auto e a soccorrerlo. Il volpino si è fatto prendere subito senza problemi ed è stato consegnato alla sede ENPA di via Gassendi. La piccola volpe, passato lo spavento e lo stress, ha ripreso subito vitalità ed è stata trasferita successivamente al CRAS di Vanzago.

“In casi simili è sempre consigliato d’intervenire per prestare soccorso per l’incolumità dell’animale ma, si raccomanda sempre di farlo con la massima prudenza, verificando che ci siano le condizioni per riuscire ad intervenire in sicurezza. Quando questo non è possibile, si raccomanda di chiedere l’intervento della Polizia Locale o della Stradale o direttamente noi” raccomanda l’ENPA Milano.