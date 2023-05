Rubava in oratori e centri commerciali, arrestato

I carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese hanno arrestato un ventiduenne, con precedenti per reati contro il patrimonio, accusato di più furti aggravati, commessi a San Giuliano Milanese , tra il 5 febbraio ed il 15 marzo.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini che, grazie all’analisi delle immagini riprese da telecamere di videosorveglianza ed alla raccolta di testimonianze, hanno consentito di ricondurre all’indagato varie “incursioni” e furti perpetrati a danno di locali vicini a luoghi di culto ed esercizi commerciali.

Lo scorso 5 febbraio, il giovane ha danneggiato una delle porte d’ingresso del centro commerciale “San Giuliano”, nel tentativo di commettere un furto, desistendo però per l’attivazione dell’allarme. Tre giorni dopo, ha forzato la porta secondaria di un negozio gestito dacinesi, facendo razzia di bigiotteria ed altra merce, per un valore stimato di circa 500 euro. La notte del 10 febbraio si è introdotto in un supermercato, rubando pochi generi alimentari; nella successiva fuga si è imbattuto in un vigilante che, sentendosi minacciato dai movimenti del ladro, ha esploso verso di lui un colpo di pistola, ferendolo in maniera non grave ad un braccio.

Successivamente l’1, il 4 ed il 15 marzo si è impossessato di denaro, bevande e generi alimentari custoditi negli oratori delle parrocchie di “Santa Maria a Zivido” e “Santa Maria Ausiliatrice” di San Giuliano Milanese, causando ingenti danni alle porte d’ingresso, ai registratori di cassa ed al mobilio. Questi ultimi episodi, in particolare, hanno destato preoccupazione. L’arrestato è stato poi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.