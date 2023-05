Champions, la festa dei tifosi dell’Inter

È festa Inter a San Siro e in città dopo la vittoria sul Milan che ha sancito l’approdo dei nerazzurri in finale di Champions League. Al fischio finale, tutto il Meazza ha cantato e saltato facendo vibrare gli spalti. La festa è esplosa anche in città. I tifosi sono rimasti a festeggiare nelle vicinanze dello stadio e in parte si sono riversati in piazza Duomo. Tanti i clacson che si sentono in città e i fuochi d’artificio per i festeggiamenti.

Il derby di Champions League è da record: la sfida tra Inter e Milan ha portato nelle casse del club nerazzurro oltre 12,5 milioni di euro dal botteghino. Si tratta della nuova gara con l’incasso più alto della storia del calcio italiano, superando la gara di andata che aveva fatto registrare un incasso di 10,4 milioni di euro con 75.532 spettatori presenti.

Altri due Daspo sono stati emessi dal questore di Milano in occasione della gara. Della durata di 3 anni il Daspo nei confronti di un marocchino di 18 anni, tifoso milanista, che è stato anche arrestato per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e ingresso illecito allo stadio. Di due anni, invece, il provvedimento nei confronti di un tifoso interista di 28 anni, che ha aggredito uno steward nelle fasi di ingresso al Meazza.