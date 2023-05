Clusone (BG) diventa la capitale dei popoli indigeni del pianeta con l’edizione 2023 del Festival Lo Spirito del Pianeta dal 1 al 18 Giugno. Un’area immersa nella natura e le montagne orobiche, tra persone che vivono nella cultura bergamasca ogni giorno, che fanno fatica ad immergersi nel mondo di sotto, come molte delle popolazioni invitate. Nessun altro contesto potrebbe essere il luogo più adatto per una manifestazione, che ha nel suo dna, cultura, tradizione e natura. Sarà una esperienza meravigliosa che potrà far capire a tutto il pubblico, cosa è importante nella nostra quotidianità, l’amore di stare con se stessi, con gli altri ed alla natura che ci circonda, come una vera comunità, Ma non è tutto. Anche quest’anno ci saranno “uomini medicina” (“Uomo di medicina” o “donna di medicina” sono termini inglesi usati per descrivere guaritori tradizionali e leader spirituali dei nativi nordamericani e di altri popoli indigeni o aborigeni). Da sempre attento all’ambiente e al rispetto per la madre terra, il festival anche quest’anno avrà un focus tutto dedicato all’Amazzonia e alla tutela delle lingue tradizionali, saranno presenti membri del ministero degli affari indigeni del Brasile, il Governatore di una regione in Kenya da dove proverranno il gruppo dei Maasai, delegati Mapuche del Cile ecc.

Lo Spirito del Pianeta 2023 1 su 18

Come per tutte le edizioni precedenti grande è l’attenzione del festival affinché “l’impronta” dell’evento sul territorio sia a impatto zero. Si cercherà di raggiungere l’80% di riciclo dei rifiuti prodotti grazie alla collaborazione con Servizi Comunali. Tutti i giorni, all’interno del padiglione fiera sarà possibile, con offerta libera, accedere a massaggi di vario tipo (rilassante, shiatsu, olistico). Brevi sessioni per far conoscere ai visitatori le varie pratiche esistenti che vanno oltre la fisioterapia tradizionale. Nell’area di 3000 mq ci saranno i seguenti ristoranti; Brasiliano Messicano, hamburgheria, Argentino, Kebab, Thai, Pizzeria, Empanada, Eritreo, Regionale, Creperia, Gelateria, Area frutta fresca. Da sempre Lo spirito del pianeta vuol dire volontariato e solidarietà. Anche quest’anno lo dimostra nei fatti con molte le società coinvolte per gli allestimenti, ingegneri, servizi Comunali per la raccolta dei rifiuti, traduttori, autisti, vigili del fuoco, Croce Rossa, Sicurezza, Associazioni di volontariato, sponsor media e commerciali e molti amici coinvolti.

Ingresso libero

Presente struttura al coperto che garantirà la realizzazione degli spettacoli anche in caso di maltempo

Orari di apertura del centro

Tutti i giorni feriali: dalle ore 19.00 alle 24.00

Sabati: dalle ore 17,00

Domenica e festivi: dalle ore 12.00 alle 24.00