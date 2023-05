Elezioni Seregno, Mariani: “Prendo atto del risultato”

A Seregno il sindaco Alberto Rossi è stato riconfermato al primo turno con il 68,12 per cento dei voti. Secondo il candidato di centrodestra, Giacinto Mariani, che ha raccolto il 27,34%. Il candidato della Lista Civica Moratti, Tiziano Mariani, con il 2,18%, non raggiunge il quorum per entrare in Consiglio Comunale. Mariani, in un comunicato, commenta i risultati del voto a Seregno: “Prendo atto del risultato elettorale per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale della Città di Seregno. Mio malgrado, l’esito delle urne premia comportamenti illegittimi oggetto a più riprese di inequivocabili sentenze della magistratura, rimaste però lettera morta ai fini pratici con buona pace dello Stato di diritto e dell’autorevolezza dei pronunciamenti giudiziari, e sancisce la scomparsa dal Consiglio Comunale di una voce critica ma leale, rispettosa delle istituzioni e della legalità. I cittadini di Seregno hanno fatto una scelta chiara, ancorchè opinabile e assai sorprendente, che doverosamente rispetto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questi anni e da ultimo in questa campagna elettorale, condividendo principi e valori inderogabili. Ringrazio i pochi elettori di Seregno che hanno creduto nel possibile trionfo della legalità, auspicando che sappiano tenere acceso un lumicino di flebile speranza.