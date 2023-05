Elezioni comunali, urne aperte fino alle 15

Hanno aperto stamane alle 7 i seggi per l’elezione dei sindaci in 790 comuni. Chiuderanno alle 15 e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. L’affluenza ieri alle 23 è stata del 46,39% in calo di quasi 14 punti rispetto alle precedenti in cui aveva votato il 59,89% degli aventi diritto.

In Lombardia riflettori accesi su Brescia e Sondrio. Sono in totale 700 mila i lombardi chiamati al voto, 106 i comuni, di cui solo 12 con oltre i 15 mila abitanti.

A Brescia ieri ha votato il 44,59% degli aventi diritto, 3 punti in meno rispetto al 2013 quando si votò in due giorni. A Sondrio l’affluenza ieri è stata del 35%.