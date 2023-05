Taxi, Azione Ncc: “Tassisti guadagnano molto e dichiarano poco, sono intoccabili”

“Niente di nuovo, purtroppo. I tassisti fanno tutto ciò che vogliono: sono intoccabili, anche perché la politica glielo consente. Il servizio andato in onda su Le Iene mostra che i guadagni dichiarati dai tassisti sono molto bassi, se rapportato con l’eccessivo costo delle licenze. Si incassano anche 10 mila euro il mese, si dichiarano 1.500 euro al mese. Signori, benvenuti in Italia”. A dirlo è il portavoce di Azione Ncc (Noleggio con conducente) Francesco Ruo in riferimento ad un servizio sui taxi trasmesso dalla trasmissione tv Le Iene. “In pratica un tassista acquista una licenza per circa 250mila euro e poi ufficialmente guadagna pochissimo rispetto all’investimento che ha fatto – ha aggiunto -. E’ chiaro che qualcosa non va ed è evidente che i dati sono quelli. C’è un sommerso enorme e nessuno che fa niente per combattere il fenomeno. Il Pos si usa nel 5% dei casi, si cerca sempre di truffare lo Stato. E poi dicono che il problema sono gli Ncc, questa è la cosa che fa più rabbia”.

“Nel servizio de Le Iene – dice Ruo – l’inviato ha indagato anche sulle modalità di pagamento delle licenze. Molti tassisti vendono licenze pretendendo soldi in nero. Perché dopo aver truffato lo Stato durante l’attività lavorativa, si vuole continuare a truffarlo anche nel momento in cui si vende la licenza. E la politica che fa? Niente”. “Non capiamo poi come mai il Governo sia sordo all’istituzione del tassametro fiscale – conclude Ruo – che si trova in tutti i Paesi civilizzati ed è un ottimo antidoto contro l’evasione, oltre che uno strumento di chiarezza verso il cliente: sugli scontrini ci sono partita Iva, licenza, nome del titolare, orario e tariffa applicata. Forse perché col tassametro fiscale tutti tassisti sarebbero di fatto costretti ad accettare pagamenti in carte di credito?”.