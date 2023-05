Caro affitti, protesta con tende davanti a Palazzo Marino

Protesta in tenda contro il caro affitti promossa da Usb e Asia, Associazione inquilini e abitanti, davanti a Palazzo Marino. All’iniziativa hanno partecipato alcune decine di persone che hanno messo le tende davanti al comune per simulare la protesta portata avanti dagli studenti. “Siamo contenti che il sindaco Sala abbia aperto un tavolo con alcuni rappresentanti degli studenti sul tema, ma su questo vogliamo dire chiaramente, prima degli esiti del tavolo, che il canone concordato non è e non sarà mai la soluzione – hanno spiegato -. Non lo è certamente per le migliaia di persone, studenti, lavoratori, pensionati e disoccupati, per i quali anche il canone concordato è insostenibile”. “La soluzione è una sola, aumentare l’offerta abitativa pubblica per tutti gli abitanti e l’offerta di studentati pubblici”, hanno concluso.