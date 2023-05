Striscioni in Valtellina: “Prima la sanità poi le olimpiadi”

Striscioni come questo, fotografato in centro a Livigno, negli ultimi tempi, se ne vedono qua e là in Valtellina: chiedono prima la sanità poi le olimpiadi invernali del 2026. Il Morelli, per chi non lo sapesse, è l’ospedale di Sondalo, tra Tirano e Bormio, prima massacrato dai tagli poi riaperto in fretta e furia per il Covid, ora di nuovo in sofferenza. L’ospedale principale di tutta la provincia di Sondrio è proprio quello della città di Sondrio, che si fa carico della maggior parte degli interventi. Il problema di una valle con tanti comuni sparsi tra le montagne è che se qualcuno si sente male lontano da Sondrio, il pronto soccorso di Sondrio è troppo lontano e il presidio di Sondalo, sempre più sguarnito, è stato sempre fondamentale per l’Alta Valle. Tanto che Regione Lombardia ha dovuto organizzarsi per garantire l’elisoccorso sulle 24 ore per portare i pazienti più gravi a Bergamo o a Brescia, con tutte le complicazioni del caso anche per i parenti che devono assistere i propri cari. Lo striscione nella foto campeggia su una casa della via principale di Livigno, nota località ad alta quota della Valtellina. Proteste isolate o un sentire comune? Difficile stabilirlo dal momento che alle ultime Regionali l’attuale maggioranza che governa la Regione è stata comunque confermata dal voto anche in provincia di Sondrio. E la Regione, se non fosse ancora chiaro, governa la sanità.