Donna trascinata fuori dall’auto e rapinata

Una donna di 63 anni è stata rapinata mentre stava tornando a casa ieri sera, a Milano. La donna si trovava in auto e due giovani, descritti come nordafricani, l’hanno trascinata fuori dall’abitacolo e rapinata di un orologio in oro da 4mila euro e di un bracciale. Poi sono scappati. È accaduto poco prima delle 21 in via Betti, mentre la donna aveva appena parcheggiato e stava aprendo la portiera della vettura. Per la 63enne, che è riuscita a suonare il clacson ripetutamente attirando l’attenzione di alcuni residenti, molto spavento ma nessuna lesione.