Sicurezza, Sala: “Milano va controllata di più”

“Alcuni luoghi vanno presidiati con continuità. É abbastanza evidente che servono più persone, e quindi aspetto il ministro Piantedosi solo per questo, per capire in definitiva quante persone arriveranno e quando arriveranno”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in riferimento all’incontro in programma mercoledì prossimo in prefettura con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Perché in stazione Centrale abbiamo fatto controlli a rotazione, e probabilmente serve un presidio costante – ha aggiunto -. Poi la città è complessa e non è che si può presidiare tutto, ma in questa situazione io non ho paura di dire che, ripeto, va controllata di più. E anche le zone della movida”.

Sabato notte a Milano sono avvenuti 10 diversi fatti violenti, tra cui una violenza sessuale nei confronti di una giovane donna, in un locale di via Padova. Gli altri episodi si sono verificati prevalentemente vicino alla Stazione, in zona Corso Como e in via Lecco. Si tratta soprattutto di aggressioni a scopo di rapina, riconducibili all’azione di bande, spesso giovanili.