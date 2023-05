Violentata in discoteca da uno sconosciuto

Violentata nel bagno di una discoteca da uno sconosciuto. È quanto accaduto la notte scorsa all’interno di un locale di Viale Padova in zona piazzale Loreto a Milano ad una donna di 31 anni. La vittima si trovava in compagnia di alcuni amici quando si è assentata per recarsi in bagno. Qui è stata seguita da uno sconosciuto che l’ha aggredita e violentata dentro ai servizi. Tornata dagli amici visibilmente scossa, la 31enne è stata trasportata alla clinica Mangiagalli, ma a causa dello stato di shock non ha potuto riconoscere o fornire una descrizione precisa dell’aggressore ai Carabinieri. Al momento non è stata però ancora formalizzata la denuncia, mentre i militari sono in attesa del referto sulla violenza da parte dell’ospedale. I Carabinieri stanno ora visionando le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare il soggetto all’uscita dal locale.

