Abusivi Aler sgomberati dopo tre anni: rubavano anche luce e gas

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, una famiglia rumena senza fissa dimora, per invasione di edificio pubblico e furto di energia elettrica. I quattro membri, di 55, 51, 22 e 16 anni, hanno tutti precedenti.

A quanto si apprende, i militari sono intervenuti in via degli Etruschi, zona Calvairate, per una segnalazione per schiamazzi provenienti da un appartamento al primo piano.

Da accertamenti, i carabinieri scoprono che, poco prima, era avvenuta una lite verbale per futili motivi tra due fratelli e che l’appartamento in questione è un’unità Aler occupata abusivamente da aprile 2020. Inoltre, nell’alloggio, era attivo l’impianto di energia elettrica e di metano mediante allacci abusivi alla rete condominiale. L’immobile è stato sgomberato e messo in sicurezza. Ci sono voluti dunque tre anni per liberare l’alloggio dell’azienda gestita da Regione Lombardia, occupato senza alcun titolo, e solo perché i militari sono stati chiamati per gli schiamazzi. Se non fosse stato per l’intervento dei militari sarebbero ancora dentro. Aler e Regione Lombardia, con i proclami all’insegna della sicurezza a cui ci hanno abituato i rappresentanti della maggioranza e della giunta di destra dov’erano?