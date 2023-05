Seregno, furti di pezzi di auto, arrestato un moldavo

Da settimane a Seregno (Mb) si verificano furti di parti di auto: un vero e proprio incubo per i residenti. I carabinieri e la polizia locale la scorsa notte hanno arrestato un moldavo, fermato con gli “attrezzi del mestiere”. Ieri notte, attorno all’ 1.45, in Piazza Linate 8 Ottobre 2001 di Seregno, i carabinieri della Sezione Radiomobile e gli agenti della Polizia Locale hanno arrestato un 32enne moldavo, pregiudicato, per reati contro il patrimonio e falsificazione di documenti di identità. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nell’ambito di un servizio coordinato tra l’arma e il corpo di polizia seregnese, volto a contrastare e reprimere i furti di parti di auto di grossa cilindrata – in particolare Audi e Bmw. L’uomo è stato fermato mentre era in sella della sua bicicletta elettrica e, controllato, è stato trovato con in spalla uno zainetto con all’interno numerosi strumenti di precisione e da scasso tipicamente utilizzati per smontare parti di ricambio di veicoli.

In particolare, nelle ultime settimane, in seguito all’aumento dei furti di parti di auto – specialmente fanali (ognuno del valore di circa 3 mila euro) – registrato proprio nel comune di Seregno, i carabinieri e la Polizia Locale hanno avviato una serie di attività coordinate, alternandosi in servizi notturni in abiti borghesi, supportati dalle gazzelle del pronto intervento dell’Arma e focalizzando l’attenzione sui parcheggi e sulle zone che più erano state soggette ai furti. L’uomo fermato ieri notte aveva un documento falso, una carta di identità bulgara e per questo motivo è scattato l’arresto.

Il 32enne è stato anche denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti su eventuali connessioni con la serie di furti registrata nell’ultimo periodo per danni di decine di migliaia di euro.