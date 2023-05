Aggredisce la moglie e il figlio di lei con un cacciavite, arrestato

I carabinieri della compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne egiziano accusato di lesioni. L’uomo, durante una lite, aveva aggredito a colpi di cacciavite la moglie ed il figlio di lei. I fatti si sono svolti ad Arcore: la donna, di origini marocchine, ha chiesto l’intervento del 112 . Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente bloccato l’uomo. Durante la discussione, il 38enne aveva colpito con calci e pugni non solo la moglie ma anche il figlio 20enne di quest’ultima: il giovane infatti, lamentava una ferita da taglio all’altezza dell’addome, spiegando di essere stato colpito con un coltello ed i cocci di una bottiglia rotta. I militari hanno perquisito lo zaino dell’uomo e hanno trovato al suo interno un cacciavite. La donna e il figlio, visitati presso l’ospedale di Monza, sono stati dimesse con diversi giorni di prognosi. Non sono ancora accertate le cause della lite. Nel corso del rito per direttissima il Giudice – su richiesta delia Procura della Repubblica di Monza – ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da entrambe le persone offese.