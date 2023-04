Sette rapine in un mese, due arresti

Due uomini, di 42 e 50 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver messo a segno 7 rapine a mano armata in diversi punti vendita della stessa catena di articoli per la casa e l'igiene personale, a Desio, Garbagnate Milanese, Milano, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Senago.

