Sciopero del trasporto pubblico locale martedì 2 maggio

Per martedì 2 maggio il sindacato Confail Faisa ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore, cui ha aderito anche Sama Faisa Confail di Milano. L’agitazione interesserà anche i lavoratori del Gruppo Atm. Lo rende noto Atm. “L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane – informa Atm – sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle ore 12.45”. Lo sciopero è stato indetto per rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.