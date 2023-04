25 aprile, Sala a Meloni: “No lettere ai giornali ma stare in mezzo al popolo”

Your browser does not support the video tag.

“Penso che non sarebbe così difficile dirsi antifascisti ed essere presenti in mezzo al popolo di fronte a una giornata del genere, ma se decidono di non farlo c’è un po’ da allargare le braccia. Le interviste, le lettere ai quotidiani onestamente non servono a nulla, anche perché non dicono granché”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della deposizione delle corone alla lapide che celebra Milano medaglia d’oro al valore militare, a Palazzo Marino. “Parlo con rispetto della presidente Meloni, ma anche oggi la lettera al Corriere cosa aggiunge, cosa cambia rispetto a quello che abbiamo sempre sentito dire? Assolutamente nulla. Invece, semplicemente camminare in mezzo alla gente è qualcosa che fortifica la comunità e abbiamo bisogno di fortificare la comunità”, ha concluso.