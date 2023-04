E.ON Italia, campagna nelle scuole per l’educazione ambientale

Le nuove generazioni prestano sempre più attenzione al futuro del Pianeta e credono che agire insieme sia la soluzione. Lo rivela un sondaggio condotto tra circa 850 insegnanti su tutto il territorio nazionale e presentato durante l’evento conclusivo del progetto Scuole di E.ON, patrocinato dal Comune di Milano, che si è svolto presso il Museo di Storia

Naturale. Secondo il sondaggio E.ON condotto in collaborazione con Pleiadi, partner

dell’azienda per il progetto di educazione ambientale, la maggioranza dei docenti (il 70%) ritiene che i ragazzi siano preoccupati per il futuro dell’ambiente e sensibili ai temi di

salvaguardia dei mari e delle foreste. La ricerca dimostra inoltre che le attività

formative svolte a scuola per educare e sensibilizzare i ragazzi alle tematiche di

sostenibilità ambientale influenzano attivamente i comportamenti e le priorità delle

famiglie italiane (70%), evidenziando l’importanza che i giovani attribuiscono

all’azione collettiva per il bene del pianeta. I risultati del sondaggio sono stati presentati all’evento conclusivo del progetto educativo di E.ON dedicato alle scuole, alla presenza, tra gli altri, di Frank Meyer, CEO di E.ON Italia e di Andrea Giuliacci, professore di Fisica dell’Atmosfera, Università di Milano Bicocca e meteorologo Meteo Expert. “Partire dalle nuove generazioni e dall’azione condivisa e congiunta sono le direzioni

che è necessario perseguire per tutelare l’ambiente e le risorse per la società di

domani – ha commentato Frank Meyer – infatti il sondaggio evidenzia

come la cultura, la conoscenza, la concretezza e il lavoro di squadra siano le leve più

efficaci per contrastare il cambiamento climatico. Proprio da qui parte la nostra

ambizione di creare un Movimento Green nei confronti del nostro Pianeta”. Meyer ha sottolineato l’importanza di scuola e docenti, non solo per la formazione scolastica,

ma anche per la costruzione di una società sempre più consapevole e sensibile alla

salvaguardia dell’ambiente. Una salvaguardia che si manifesta con

un’attenzione dei giovani: alla raccolta differenziata e lo spreco di acqua (per il

90% dei docenti intervistati), ai consumi di luce e gas (80%) e ad un’alimentazione

sostenibile (65%). L’edizione 2022/2023 ha coinvolto oltre 17.000 studenti.

Frank Meyer, CEO di E.ON Italia al microfono di Radio Lombardia