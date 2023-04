Perseguita la vicina di casa, divieto di dimora per un 80enne

Molestava e perseguitava la vicina di casa, per questo i carabinieri di Seregno (Mb) hanno eseguito nei suoi confronti un provvedimento di divieto di dimora. Il protagonista è un 80enne brianzolo il quale, già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento, avrebbe continuato a perseguitare la propria vicina di casa 55enne, anche con il costante invio di bigliettini manoscritti dal contenuto offensivo e denigrante e vessatorio.

Dallo scorso mese di ottobre l’uomo avrebbe continuato a insultare, molestare e minacciare la donna. In particolare, l’avrebbe insultata con grida dal proprio appartamento, anche in orario notturno, anche lasciando bigliett offensivi e minacciosi sotto la porta dell’abitazione della donna. Questo atteggiamento ha provocato nella donna un perdurante stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il giudice per le indagini preliminari di Monza, su proposta della Procura, ha applicato la misura del divieto di dimora, concordando sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’uomo e ravvisando concrete esigenze cautelari. L’uomo, ricevuta nei giorni scorsi la notifica del provvedimento, ha lasciato la propria abitazione per andare ad abitare in un altro comune.