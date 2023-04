Seregno, un’altra auto cannibalizzata nella notte

Un’altra vettura cannibalizzata a Seregno, dopo le tre alle quali l’altra notte hanno rubato fanali e luci nel parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento. Questa notte i ladri hanno preso di mira un’altra Audi parcheggiata in via Lamarmora. I malviventi non portano via le auto né si preoccupano di frugare all’interno. Puntano direttamente a componenti costose sulle quali da tempo è nato un fiorente mercato nero di pezzi di ricambio. Il proprietario dell’Audi saccheggiata in via Lamarmora ha trovato la brutta sorpresa questa mattina e poi è andato dai Carabinieri per fare denuncia. Così come aveva già fatto il consigliere comunale Tiziano Mariani, capogruppo di NoiXSeregno e candidato alle prossime amministrative con la lista Tiziano Mariani Sindaco – Lista Civica Letizia Moratti.

Era infatti della sua società una delle tre auto alle quali avevano rubato, solo la notte precedente, fanali e luci anteriori nel parcheggio comunale del centro della città brianzola. Motivo per cui Mariani è andato all’attacco dell’amministrazione per la gestione delle strutture di posteggio, aperte 24 ore su 24 ma senza vigilanza e con videosorveglianza definita “del tutto insufficiente, nonostante il Comune incassi i soldi dei ticket e degli abbonamenti”. Ora, dopo il raid indisturbato in piazza Risorgimento, il nuovo furto nella vicina via Lamarmora. “Mi chiedo quando il sindaco Rossi pensi di intervenire per mettere fine a queste scorribande – afferma oggi Mariani – ma forse non ha la forza morale per intervenire”.