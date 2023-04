La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, presunte appartenenti alla pandilla sudamericana denominata “Latin King” fazione “Chicago” e ritenute responsabili in concorso tra loro dei reati di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. Lo comunica la Questura di Milano.

I nove arrestati hanno dai 20 ai 36 anni. Le indagini sono partite dal tentato omicidio il 5 marzo 2022 in via Chiese a Milano di un altro sudamericano, in passato capo della pandilla rivale MS13. La vittima era stata colpita prima con un pugno, poi con delle bottiglie di vetro e infine, una volta a terra, a colpi di machete su una mano. Le indagini hanno accertato come l’episodio fosse da inquadrare nell’ambito dei conflitti tra le “pandillas”, per il controllo del territorio. Con l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e le intercettazioni, i poliziotti milanesi hanno verificato l’esistenza a Milano di un’articolazione locale dell’associazione per delinquere Latin King. E’ emerso che la banda ha un’organizzazione gerarchica, disciplinata da un rigido regolamento interno e che con l’uso della violenza svolge un’attività di controllo del territorio in zone cittadine ben definite.

In questo contesto, vanno inquadrate due violenti risse avvenute il 30 aprile 2022 in via Avezzana a Milano e il 30 giugno 2022 ad Assago (Milano), durante le quali gli indagati hanno aggredito e sono stati a loro volta aggrediti con pugni, calci e con l’uso di bottiglie di vetro da appartenenti ad altre gang rivali. Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia per tre in carcere e sei agli arresti domiciliari. Si tratta di un argentino, un salvadoregno, tre peruviani e quattro ecuadoriani arrestati stamani dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, con la collaborazione dei poliziotti della Squadra Mobile di Firenze e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.