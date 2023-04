Sala, sullo smog Milano fa la sua parte ma serve un tavolo di lavoro sovraregionale

“Sul tema della mobilità e qualita’ dell’aria “ho aperto un tavolo di confronto con il sindaco di Londra per maggiori sinergie. La qualità dell’aria che respiriamo è una vera emergenza che sfida le città e la Lombardia è il territorio più inquinato d’Europa. Milano può e deve fare la sua parte, ma non può farla da sola”. Così il sindaco Giuseppe Sala, nel video diffuso nel giorno della manifestazione di comitati e associazioni per la mobilità sostenibile e l’ambiente, riguardo al tema dello smog. “Il nostro Governo – secondo Sala – deve creare un tavolo di lavoro sovraregionale per affrontare questa emergenza, coinvolgendo tutte le Regioni interessate dal problema”.

A Milano, prosegue Sala, “abbiamo già dimostrato in passato che è possibile abbassare alcuni inquinanti con interventi localizzati. Area C in questo senso è stata un successo; ora stiamo lavorando su Area B, che mostrerà i suoi frutti nel prossimo futuro, mano a mano che rafforzerà il suo percorso”. Sala ha inoltre indicato i programmi per convertire la flotta Atm ‘full electric’ con conseguente riduzione nel 2030 di oltre 30 mln di litri all’anno di gasolio e un ‘taglio’ nelle emissioni di Co2 pari a circa 75mila tonnellate all’anno. “In questi giorni – ha poi concluso Sala – ha scritto a me e a tanti altri sindaci italiani l’Associazione nazionale dei pediatri, preoccupati per la qualità dell’aria nelle città, chiedendoci di fare meglio. Io credo che partendo dal lavoro che a Milano abbiamo fatto con il Piano Aria Clima – ha concluso – dobbiamo ora accelerare e rafforzare il confronto su questi temi con la nostra intera comunità, perché toccano tutti trasversalmente e determinano la nostra qualità di vita. C’è in gioco la nostra salute, il mio impegno quotidiano è non accettare come un fatto scontato che i milanesi vivano con tossi, bronchiti e laringiti. Insieme possiamo farcela”, ha concluso.