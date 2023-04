Sala: “Area B è partita bene, difendo il lavoro fatto”

Your browser does not support the video tag.

“Sono assolutamente certo che dal punto di vista ambientale Area B è partita bene e difendo assolutamente il lavoro che è stato fatto”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione di Piano City in Sala Alessi a Palazzo Marino, commentando le critiche ad Area B da parte dell’assessore regionale all’Ambiente Franco Lucente, ma anche del capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi, nella sua maggiornanza. “Rispetto a questo apparente modo di vedere comune tra Monguzzi e Lucente o anche De Corato, se pensano che l’Area B debba essere trasformata in una congestion charge, perché oggi è una low emission zone, lo dicano – ha proseguito il sindaco -. Vengano in Consiglio e lo dicano. Ma perché continuano a utilizzare i giornali? Io sono abituato a lavorare con atti formali” e inoltre “le loro analisi non sono basate sulla realtà”. I dati, ha detto ancora il sindaco “ci sono, ovviamente sono in elaborazione” e “quello che so è che le auto che entrano in Area B sono meno di 400 mila al giorno che è cosa differente dall’ingresso perché ad esempio se uno deve fare cosegne entra anche due volte. Ma come facciamo a misurare cose che stiamo facendo? Ad oggi non sappiamo quanti hanno cambiato la macchina, perché se hanno cambiato la macchina dal punto di vista ambientale è un successo” oppure “e se non avessimo fatto Area B?”, io penso che “sarebbe anche peggio”.