Fitte nevicate in Valtellina

Pioggia abbondante sul fondovalle e fitte nevicate sopra i 1000 metri di quota. In Valtellina e Valchiavenna ondata di maltempo nelle ultime ore con brusco abbassamento delle temperature per un colpo di coda dell’inverno. Diversi i passi alpini transitabili solo con catene montate. Nevica con intensità nelle località sciistiche di Livigno, Bormio, Madesimo, Aprica e Valfurva dove le piste da sci sono ancora aperte per l’ultima parte di stagione. Non si registrano, al momento, particolari problemi alla viabilità di montagna.