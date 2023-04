Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri, intorno alle 21.30, sul tetto di un palazzo in via Luxemburg. I vigili del fuoco sono intervenutio per domare le fiamme nella palazzina di 6 piani con 24 appartamenti. Nove i mezzi impiegati per domare le fiamme. L’edificio è stato fatto evacuare ma nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

(ITALPRESS).