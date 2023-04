Berlusconi, fiducia sulla ripresa

Dal quadro di salute critico dei giorni scorsi, oggi, le condizioni dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi si presentano stabili e trapela fiducia in una sua ripresa. “Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio” e perché Berlusconi “sta rispondendo bene alle terapie”, ha dichiarato nel pomeriggio Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell’ex premier e primario della terapia intensiva cardiologica e cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì si trova Berlusconi, 86 anni, ricoverato per una infezione polmonare, aggravata da una leucemia. Lo stesso ex presidente del Consiglio oggi avrebbe chiesto di tornare a casa. “Ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me – ha spiegato il primario non posso negarlo c’è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi, anche davanti una patologia grave, in una situazione veramente difficile, lui sta rispondendo bene alle terapie”. Parole positive sono venute da Luigi, figlio minore del leader di Forza Italia: “Sta meglio, grazie”, ha detto, dall’auto, lasciando l’ospedale dove oggi si sono recati anche la primogenita di Berlusconi, Marina, l’altro figlio, Piersilvio, e il fratello Paolo, oltre al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri Intanto le dichiarazioni di Gianni Letta, ‘fedelissimo’ del presidente degli ‘azzurri’ fanno pensare a un decorso positivo della polmonite, seppur ‘severa’, che grava sul fisico già provato dalla chemioterapia a cui Berlusconi è sottoposto: “L’ho trovato meglio di quanto pensassi”, ha riferito Letta, parlando con la stampa dopo un’ora di visita questa mattina. Alla domanda dei cronisti se il ‘Cavaliere’ tornerà in campo, Letta si è sbilanciato in positivo: “Assolutamente sì, lo conoscete”.

(ITALPRESS)