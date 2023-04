Più taxi in città, accordo col comune

Incontro a Palazzo Marino tra l’amministrazione e una rappresentanza dei tassisti. Nella riunione sono state proposte due iniziative per il miglioramento del servizio taxi: la riapertura dell’avviso per le collaborazioni familiari a 16 ore e la revisione e rimodulazione dei turni di servizio con l’obiettivo di una distribuzione equa dell’offerta nei nuovi turni, anche nella fasce più critiche, in particolare quelle serali e notturne. I turni passeranno quindi dagli attuali 73 a 31. Attraverso l’aumento del numero di collaborazioni familiari e la revisionedei turni di servizio, il Comune ritiene di poter coprire parzialmente la quota di domanda che attualmente non è soddisfatta. Si procederà con un monitoraggio per valutare l’efficacia di queste decisioni. Al momento ci sono 5.404 taxi nel Bacino Aeroportuale di cui 4.855 nella città di Milano. “Dobbiamo integrare e aggiungere il servizio negli orari in cui c’è più bisogno. Per questo motivo abbiamo scelto di aprire alle collaborazioni familiari – ha spiegato Arianna Censi, assessora alla Mobilità -. Vedremo alla scadenza del bando, tra due mesi, quante saranno le domande presentate e quante ore aggiunte di servizio taxi questa opzione offrirà a Milano”. Nel frattempo per il Salone del Mobile si autorizzerà il turno libero che offre la possibilità ai tassisti di aumentare le ore di servizio per un determinato periodo di tempo