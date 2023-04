Investito da un automobilista postitivo all’alcol test, è grave

Grave incidente stradale la scorsa notte a Meda, in Brianza. Un giovane mentre era in sella ad un motorino si é scontrato con un’auto, guidata da un 33 enne, risultato positivo ad alcol test. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo proveniva da via Piave e nello svoltare in via Caduti Medesi ha impattato contro una Citroën C3 che proveniva dal senso opposto di via Piave. Il giovane, soccorso, é stato ricoverato in terapia intensiva del San Gerardo di Monza, in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente é ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri hanno comunicato che al momento l’identità del ragazzo ferito deve essere verificata: non si tratta del 23enne residente a Giussano a cui risulta intestato il mezzo.