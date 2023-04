Una ragazza di 21 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale ieri mattina, mentre era in viaggio su un treno partito alle 10,26 da Milano Porta Garibaldi e diretto a Treviglio (Bergamo). La giovane aveva chiesto informazioni su come raggiungere Bergamo ad un uomo, forse sudamericano: lo stesso uomo poi l’ha seguita in uno scompartimento vuoto del treno, dove l’avrebbe afferrata e molestata. La giovane ha riferito di aver perso conoscenza. Una volta giunta alla stazione di Treviglio Centrale ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per essere medicata. Il presunto aggressore è ricercato dalla polizia ferroviaria.