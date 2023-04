La Polizia Provinciale di Monza ha sequestrato una gabbia-trappola, vietata dalla legge, che aveva intrappolato una volpe, al confie tra Desio e Cesano Maderno, in Brianza. Gli agenti giunti sul posto, si sono trovati davanti a una volpe spaventata, rinchiusa nella trappola di metallo. In seguito agli accertamenti, il responsabile è risultato essere un uomo residente nell’area, che ha usato l’ attrezzatura per difendere la sua proprietà dalle intrusioni degli animali selvatici. L’uomo è stato denunciato per la cattura dell’animale ai sensi della legge sulla caccia e ha ricevuto una sanzione amministrativa. La volpe, risultata in buone condizioni di salute, è stata rimessa in libertà in un’area idonea.