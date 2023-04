Materasso come bob, tre contro un albero in Valfurva

Tre giovani turisti di Milano hanno usato un materasso abbandonato come bob per divertirsi, in piena notte, su una pista da sci di Valfurva (Sondrio) e sono finiti in ospedale. I ragazzi, di 17 e 18 anni, a un certo punto della corsa si sono ribaltati cadendo nel bosco sottostante e schiantandosi contro un abete. Uno dei tre ha riportato un trauma facciale, un altro lesioni al bacino e a un braccio e il terzo se l’è cavata con un grande spavento e lievi ferite. Tutti e tre sono stati portati, attorno alle 3 della notte scorsa, all’ospedale di Sondalo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.