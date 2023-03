Mercatino di Primavera al Social market di Cinisello Balsamo

Si terrà sabato 1 aprile il mercatino di Primavera organizzato dal Social Market Nord

Milano, l’emporio solidale nato nel 2015 a Cinisello Balsamo per sostenere le famiglie in

temporanea difficoltà economica attraverso la donazione di una spesa settimanale.

L’iniziativa, che si terrà nella sede dell’emporio in via Marconi 43, nasce per raccogliere

prodotti di prima necessità, indispensabili per il suo rifornimento: dai beni alimentari a lunga conservazione-come olio, tonno, latte- a quelli per la cura della casa e della persona-come shampoo, dentifricio, assorbenti.

Il mercatino sarà aperto la mattina dalle 9:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

Vestiti, oggetti per la casa, giocattoli, libri. Sono solo alcune delle cose che saranno

presenti al mercatino di Primavera del Social Market Nord Milano: di seconda mano ma in

buono stato o addirittura nuove. “Abbiamo tante cose che la cittadinanza ci ha portato nel

tempo e che generalmente mettiamo a disposizione delle persone che beneficiano delle

spese. Dato che abbiamo necessità di un costante rifornimento di prodotti, abbiamo deciso

di creare un baratto tra oggetti e beni di prima necessità. Per cui diamo, a chiunque venga, l’opportunità di prendere ciò che desidera e lasciare in cambio qualche prodotto, con una preferenza per olio di semi, olio d’oliva, tonno e latte a lunga conservazione”. Lo spiega

Veronica Salerio, Responsabile del Social Market Nord Milano e del progetto Social

Market 2.0, che continua: “Abbiamo sperimentato già due edizioni del mercatino, una a

Novembre e una prima prima di Natale, per capire in che modo la cittadinanza avrebbe

risposto a un’iniziativa di questo genere. È stato un vero successo”.

Da qui la decisione di replicare il mercatino con l’arrivo della primavera. “Con il progetto

Social Market 2.0, la parola chiave è sostenibilità. Stiamo vivendo un momento storico

dove è importante non sprecare, e non solo a livello alimentare. Noi proviamo a contribuire

a questo processo: con il mercatino per rimettere in circolo oggetti che hanno diritto a una

seconda vita; con il recupero di alimenti o prodotti no food che rischiano di essere buttati,

per redistribuirli tra chi ha più bisogno, ma anche con il corso di cucina antispreco, che

riproporremo a breve, per educare a una cucina in cui è possibile riutilizzare avanzi e scarti,

rispettare l’ambiente buttando meno cibo, risparmiare soldi sfruttando al meglio quello che

si è acquistato.”