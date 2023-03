Frontale auto-moto, morto un ragazzo a Mediglia

In un incidente frontale tra un’auto e una moto, ha perso la vita a Mediglia (Milano), stanotte, Mattia Maiocchi, ragazzo di 19 anni di Melegnano (Milano) che stava tornando a casa dopo una serata in pizzeria con gli amici. Sull’incidente indaga la Procura della Repubblica di Lodi e, secondo le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente, a travolgere uccidendo il motociclista sarebbe stato un automobilista coetaneo straniero che, in un sorpasso, avrebbe invaso la corsia sulla quale stava arrivando Maiocchi. La Procura ha disposto l’autopsia sul cadavere. Maiocchi lavorava, da poco, in un’azienda di Fombio (Lodi) che lo aveva assunto dopo uno stage.