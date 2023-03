Rapinano il Rolex a un passante, arrestati tre 15enni a Milano

Tre 15enni sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato un 27enne cinese a Milano, aggredito in strada per portargli via un orologio da 40mila euro. E’ accaduto intorno alle 3 della notte scorsa in corso Como, dove l’uomo è stato accerchiato dai tre minorenni mentre rientrava a casa. Gli spintoni e le minacce sono bastati per farsi consegnare il Rolex che portava al polso. Grazie alla descrizione fornita alla polizia dall’uomo, una volante è riuscita a individuare i ragazzi in piazza 25 aprile, a poca distanza. Una volta bloccati, i poliziotti hanno scoperto nelle tasche di uno di loro carte di credito e un cellulare rapinato in serata a un altro 25enne in via Sturzo, motivo per cui è stato anche indagato per ricettazione.