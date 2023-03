PizzAut, domenica l’inaugurazione del nuovo locale a Monza col presidente Mattarella

PizzAut, la pizzeria inclusiva in cui lavorano ragazzi autistici, raddoppia. Dopo il punto vendita di Cassina de’ Pecchi (Milano), ora apre anche a Monza. L’inaugurazione del nuovo locale sarà domenica mattina, il 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Per il taglio del nastro sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “I miei ragazzi Aut ed io taglieremo il Nastro insieme al Presidente della Repubblica – ha spiegato sui social l’ideatore di PizzAut Nico Acampora – Un nastro che aprirà le porte di un progetto capace di dare speranza, dignità e futuro attraverso il lavoro. Tutti insieme…perché i cambiamenti Veri si fanno tutti insieme..”. “Vi aspettiamo, anche se si potrà stare solo all’esterno del ristorante…sarà bellissimo condividere con voi tutti questa grande gioia. Da solo – ha concluso – puoi andare veloce….ma insieme si può andare lontano”.

La nuova struttura è di 1.100 metri quadrati, di cui 200 di cucine, in cui si aprirà la PizzAut Academy, con l’idea non solo di preparare i ragazzi che verranno assunti a PizzAut “ma anche di creare figure che possano essere assunte da altri ristoratori”. Ci sono poi anche due “palestre d’inclusione”, ovvero uno spazio dove i ragazzi potranno provare a fare esperienza di vita da soli, imparare a lavare il pavimento, fare la lavatrice, dormire senza mamma e papà. “La maggior parte dei ragazzi alla morte dei genitori finisce in istituto, e vogliamo aiutarli ad avere un ‘dopo di noi’ più adeguato”.

Il presidente della Repubblica sarà presente per la firma dei contratti a tempo indeterminato per due ragazzi e poi pranzerà nel nuovo PizzAut insieme a circa 200 invitati fra cui i ‘mattoni’ (cioè i grandi matti) che hanno dato il loro contributo per realizzare la nuova struttura. “I ragazzi cucineranno per lui un menù semplice: gnocco fritto e affettati e poi la pizza. Stiamo anche pensando a una pizza da dedicare al presidente”, ha detto Acampora. Uno dei ragazzi si esibirà anche al violino. L’apertura vera e propria di PizzAut a Monza sarà invece la terza settimana di aprile, prima i ragazzi dovranno fare esperienza senza i clienti. Intanto il punto di Cassina de’ Pecchi “ha il tutto esaurito fino a giugno e dall’America ci sono arrivate richieste di aprire PizzAut anche lì”