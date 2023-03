Accoltella il padre ed un amico, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 21enne accusato di avere accoltellato prima il padre e poi un amico, ferendoli entrambi a poche ore uno dall’altro. I fatti risalgono al 27 dicembre scorso. Oggi i militari hanno arrestato il presunto autore delle due aggressioni: si tratta di un ragazzo italiano di 21 anni, residente nella zona dell’Isola Bergamasca, accusato di tentato duplice omicidio. Nei suoi confronti il gip di Bergamo, al termine delle indagini dei carabinieri, ha emesso un’ordinanza di arresto. Nella sua abitazione, secondo l’accusa, ha prima ferito il padre, 56 anni, con una coltellata al fianco sinistro. Mentre l’uomo, accompagnato dalla moglie, è andato al vicino policlinico di Ponte San Pietro per essere medicato, il figlio ha chiamato un amico, di 23 anni, che l’ha raggiunto a casa: a quel punto, però, ha accoltellato anche lui, ferendolo. Il giovane è riuscito a scappare ed è andato al pronto soccorso di ponte San Pietro. Dall’ospedale i medici hanno avvisato i carabinieri, che sono andati a casa del ragazzo, in preda a una crisi psicomotoria. Anche lui è stato portato in ospedale per una valutazione medica. Sono seguite le indagini dell’Arma, rese difficili dalla poca collaborazione delle persone coinvolte, culminate ora con l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ragazzo. Ancora poco chiaro il movente: probabilmente il ventunenne ha agito in preda a un raptus.