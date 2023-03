Domenica 16 aprile 2023 a Vimercate (MB) si terrà La Corsa dei Campanili, una manifestazione podistica non competitiva che prevede percorsi di diverse distanze (3 – 8 – 14 – 20 e 26 km) per permettere proprio a tutti di correre nella storia di Vimercate e dei suoi campanili. La Corsa dei Campanili giunge alla sua sesta edizione, e l’entusiasmo dei partecipanti cresce di anno in anno: l’edizione 2022, a numero chiuso poiché ancora limitata dalle normative anti-Covid, ha registrato il sold out con 2.500 presenze tra cui tantissime famiglie e bambini, in prima linea per la Corsa dei Passeggini.Negli anni precedenti la pandemia la corsa aveva raggiunto le quasi 5.000 partecipazioni.

Migliaia di persone hanno celebrato lo sport percorrendo le vie di Vimercate e ripercorrendo la storia della cittadina brianzola con numeri che rappresentano una importante vittoria per lo spirito sportivo. Ad organizzare l’evento, l’associazione di promozione sociale MADE Sport, il cui obiettivo è quello di sostenere la cultura, il benessere e la pratica sportiva in ogni sua forma.

Davide Redaelli – Presidente di MADE Sport, l’associazione organizzatrice della manifestazione – “La Campanili è diventato ormai un evento atteso da molti, vimercatesi e non, grazie anche alla fondamentale collaborazione con il Comune, con le Associazioni del territorio e con i tanti volontari che, ogni anno, con impegno e passione ci permettono di organizzare questa manifestazione. Un grazie speciale ai tanti Sponsor che anche quest’anno hanno scelto di supportarci e di puntare sul nostro progetto. Siamo molto contenti di poter tornare quest’anno alla partenza libera e al numero aperto, per poter invitare ancora più persone a correre e a divertirsi con noi. Vi aspettiamo numerosissimi!”

Mariasole Mascia – Vicesindaco del Comune di Vimercate – “Anche quest’anno tutti pronti per dare il via alla Corsa dei Campanili: MADE Sport, volontari, Sponsor e Comune di Vimercate continuano nella stretta collaborazione per non fare mancare questo appuntamento ai tanti atleti e cittadini che ogni anno, sempre più numerosi e affezionati, partecipano a questa splendida manifestazione tra sport, natura e cultura! Ma perché la Corsa dei Campanili è “una corsa all’altezza di tutti”?

Questa manifestazione prevede 5 percorsi, con distanze differenti:

3 km • La Corsa dei Passeggini 8 km • Percorso Verde 14 km • Percorso Blu 20 km • Percorso Arancione 26 km • Percorso Rosso

Si parte il 16 aprile 2022 da Piazza Roma a Vimercate. La partenza per i percorsi da 8, 14, 20 e 26 km è libera, ed è prevista dalle ore 7:30 alle ore 9:30.

Alle ore 10:30 è invece prevista la partenza de La Corsa dei Passeggini per tutti coloro che, muniti di passeggino, triciclo, biciclettina si iscriveranno al percorso di 3km per permettere anche ai più piccoli di partecipare alla festa.

Le modalità di iscrizione sono diverse:

online dal sito della corsa www.lacorsadeicampanili.it

nei punti fisici che saranno elencati sul sito ufficiale della corsa

presentandosi il giorno della corsa e il giorno precedente presso il banco delle iscrizioni, consegnando il modulo compilato e la quota di iscrizione.

I primi 2.000 iscritti riceveranno in regalo la t-shirt tecnica de La Corsa dei Campanili (che verrà distribuita il giorno della corsa).