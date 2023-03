Your browser does not support the video tag.

“È sbagliato l’atteggiamento almeno di una parte del Pd, secondo cui il progetto dello stadio all’ippodromo La Maura è errato. Prima vediamo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della inaugurazione di Casa Frizzi. In ogni caso, ha ribadito Sala, un vero e proprio progetto ancora non c’è: “Il Milan ha presentato una serie di ipotesi, sei o sette. Il progetto va presentato non su uno schizzo”.