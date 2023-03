“Il nuovo Policlinico pronto all’inizio del 2025”

Your browser does not support the video tag.

I lavori per la realizzazione del nuovo Policlinico in via della Commenda a Milano dovrebbero concludersi nell’ottobre 2024 e la struttura dovrebbe essere operativa nei primi mesi del 2025. Queste le tempistiche annunciate oggi, in occasione della Festa del Perdono, durante l’inaugurazione dell’infoPoint dedicato al cantiere. Un percorso per raccontare a cittadini la storia dell’Ospedale e di come sia stato possibile avviare i cantieri della nuova ala grazie a sei benefattori privati, che hanno destinato all’ospedale un’importante donazione o un lascito. Per ciascuno di loro, come da tradizione, è stato realizzato un dipinto che entrerà a far parte della prestigiosa Quadreria ospedaliera. “L’infopoint che abbiamo inaugurato oggi vuole essere una finestra per rendere trasparente ai cittadini il cantiere del loro ospedale pubblico, il loro ospedale del futuro – ha commentato Marco Giacchetti, presidente del Policlinico di Milano -. (VIDEO)