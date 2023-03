L’intelligenza dei fiori è il tema di Orticola 2023, la mostra mercato verde più amata dai milanesi, presentata oggi alla Fondazione Rovati, che torna ai Giardini Montanelli dall’11 al 14 maggio. Nel manifesto della rassegna, una delle maggiori “intelligenze vegetali”, la carnivora Drosera, che utilizza i suoi tentacoli appiccicosi e ghiandolari per intrappolare e digerire gli insetti. Alla presentazione della rassegna, l’assessore comunale all’Ambiente e Verde Elena Grandi, che ha ringraziato l’associazione per l’adozione e la cura di giardini e di spazi verdi pubblici: “quest’anno il testimone – ha annunciato – passerà dal Giardino Perego di via dei Giardini alle aiuole di piazza Santo Stefano”. Gli espositori di Orticola 2023 sono 139, di cui 13 presenti per la prima volta, 90 vivaisti e 4 provenienti dall’estero. Saranno loro a mostrare l’intelligenza delle piante, dal Verbascum thapsus, il tassobarbasso delle campagne, dalle foglie tomentose, cioè coperte da una leggera peluria, che sono una strategia evolutiva per resistere alla calura e alla siccità estiva, alle erbacee autodisseminanti come Centranthus ruber, la valeriana rossa o Erigeron karvinskianus, la margheritina dei muri, che lasciano cadere i loro semi in giardino, così da germogliare da sole l’anno successivo. Altri esempi di strategie evolutive si trovano in piante tropicali come le orchidee epifite, che crescono sopra un’altra pianta utilizzandola per salire più in alto e raggiungere meglio la luce del sole. Tra i fiori intelligenti, le geofite, ossia tutte le piante perenni con gemme inserite su organi sotterranei, come bulbi, tuberi, rizomi, che vanno in riposo con il troppo caldo o con il troppo freddo e fioriscono solo quando riconoscono condizioni favorevoli.